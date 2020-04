VIDEO | Teivashüppe eksmaailmarekordiomanik alistas koduaias EM-normi 

Tulemus on sentimeetri võrra parem EM-normist, mis esialgsete plaanide järgi peaks toimuma tänavu augustis Pariisis. Hetkel pole edasilükkamise osas ühtegi otsust veel langetatud. Tõsi, tegemist polnud muidugi ametliku võistlusega ega resultaadiga. 33aastasel prantslasel on sisehooajast kirjas tulemus 5.94, millega on ta täitnud nii EM- kui ka OM-normi.