Dohas pronksi võitnud kolmikhüppaja lubas maailmarekordi purustada 

Ala juurde võrdlemisi hilja jõudnud Zango tegi läbimurde 2015. aastal, kui universiaadil 16.76ga hõbemedali võitis. Kuid Rio olümpial jäi ta kvalifikatsiooni toppama ning otsustas treenerit vahetada lootuses, et too aitab tal ühel päeval 18 meetrit või rohkemgi hüpata.

Tema uueks juhendajaks sai 2013. aasta maailmameister, sisemaailmarekordi 17.92 omanik Teddy Tamgho. Prantslase käe all on ta teinud jõudsaid edusamme. "Arvan, et võime koos suuri asju teha. Ta on mulle andnud palju nõu selle osas, kuidas suurtel võistlustel toimida ning kuidas oma võimeid realiseerida," räägib Zango oma treenerist, kelle isiklik rekord on 18.04.

Kolmikhüppaja on võtnud eesmärgiks parandada maailmarekordit, mis on 18.29 ning mis 1995. aastast inglase Jonathan Edwardsi nimel on.

"Mind kutsutakse rekordimeheks. Mulle on kõige tähtsam maailmarekord. Ühel päeval ma selleni ka jõuan, lausus ambitsioonikas Zango.