WRC Tänak alistas kvalifikatsioonis legendaarse soomlase, avaringis ootab endine boss Mäkinen Toimetas Mihkel Talivee , täna, 11:35 Jaga: M

Ott Tänak. Foto: Reuters/Scanpix

Kui praegu on autoralli MM-hooaeg pausil, korraldab WRC võistlust, et selgitada välja, kes on aegade parim piloot. Ott Tänak alistas kvalifikatsioonis 70ndate ralliässa Marrku Aleni, avaringis läheb valitsev maailmameister vastamisi oma endise bossi Tommi Mäkineniga.