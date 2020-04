NBAs valmistutakse hooaja katkestamiseks 

Ameeriklane tunnistas, et hetkel pole võimalik olukorda optimistlikult suhtuda. Praegu proovib liiga jõuda mängijate liiduga kokkuleppele, et hooaeg katkestada.

"Nad ei räägi sellest, millal liigaga edasi minna. Nad arutavad, milline oleks rahaline kahju, kui hooaeg ära lõpetad ning hetkel ollakse väga pessimistlikud. Hiinas peatati liiga jätkamine. Seal usuti, et kui pidevalt mängijaid kontrollida, võiks see toimida, kuid avastati, et sümptomiteta viirusekandjad põhjustavad seal uue leviku," sõnas Windhorst telekanalis SportsCenter.