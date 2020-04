M-Spordi boss: praeguses olukorras on juhtidel võimalik näidata loovat mõtlemist 

"Nüüd tuleb promootoril teha asju teistmoodi. Teame, et logistiliselt on väga keeruline kõik etapid sellesse ajavahemikku mahutada, kui jätkame samasuguse formaadi kasutamist. Seega tuleb mõelda veidi rohkem kastist välja. Nüüd on suurepärane võimalus korraldada etappe järjest, osad olgu kahepäevased ning kui radikaalsemalt mõelda, siis miks mitte korraldada kaks rallit järjestikustel nädalavahetustel samas kohas? Peame leidma olukorras positiivset ning veidike julgemalt vaatama, mida on võimalik ära teha," arutleb Millener.