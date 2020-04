Võitlussport „Peksin oma vastaseid rusikaga, küünarnukiga, peaga, hammastega ja jalgadega.“ Toimetas Kaarel Täll , täna, 16:23 Jaga: M

Kolm põlvkonda Furysid: üleval John, keskel Tyson. Foto: gypsyking101/Instagram

Räägitakse, et Tyson Fury on sündinud poksijaks. Selgub, et end mustlaskuningaks kutsuv britt kannab edasi oma isa geene, mis lisaks aule ja kuulsusele võivad kaasa tuua ka korraliku hunniku pahandusi.