Aafriklane, keda austas kogu Prantsusmaa. Koroonaviirusesse surnud Pape Dioufi lugu 

"Sellel ajal ei tulnud kellelegi ilmselt mõttessegi, et Euroopas võiks tegutseda mustanahaline jalgpalliagent. Et Diouf sellel alal läbi lõi, on tõeline edulugu," lisas Bell.

"Tema kujundas mu karjääri ning aitas mul olla edukas," tõdes Aafrika üks kõigi aegade loovamaid poolkaitsjaid Abedi Ayew Pelé, kelle pojad Andre ja Jordan on samuti tippjalgpallurid. "Samal moel aitas ta mu lapsi ja võttis nad noorukitena Marseille'i süsteemi. Kõik ütlevad, et mul on suurepärased lapsed, kuid nad ei ole sellised tänu minule - nad on seda tänu Papele."