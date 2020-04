Vormel 1 F1 hooaja algus lükkus veelgi kaugemasse tulevikku Toimetas Kaspar Koort , täna, 11:52 Jaga: M

F1 Kanada GP Montrealis on teadmata ajaks edasi lükatud. Foto: Dan Istitene

Vormel 1 MM-sari, mis pidanuks algama märtsi keskel Melbourne'is Austraalia GPga, pole koroonaviiruse tõttu mõistagi alata saanud. Riburada on teatatud kaheksa etapi teadmata ajaks edasi lükkamisest või sootuks ära jätmisest ning nüüd on kindel, et ka üheksas ehk 14. juunil toimuma pidanud Kanada etapp Montrealis on edasi lükatud.