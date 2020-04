Uus peatreener kutsus Oliver Venno tagasi koondisesse 

Cédric Enard ütles, et koroonaviirusest põhjustatud keerulises olukorras tuleb teha, mida teha annab.

"Tahaksin ideaalis alustada laagrit 22 mängijaga (Renet Vanker ja Märt Tammearu on suvel ajateenistuses) ja siis vaikselt toimetada. Mängijad pole tükk aega treenida saanud ja esialgu on suurem rõhk üldfüüsilise seisukorra parandamisel, et saaks üldse võrkpallimängu juurde minna.

Tahtsin esialgse plaani järgi palju aega panna võimalikult paljudele mängijatele, aga olukord on selline, et Kuldliigat ilmselt ei tule ja aega on vähe, peamine eesmärk on siiski valmistuda järgmise aasta Euroopa meistrivõistlusteks,” rääkis Enard tegevuskavast.

Peatreeneri sõnul on mängijad ja ta ise väga motiveeritud suve alustama.

"Kõik mehed ootavad väga saali pääsemist ja ma ise samuti, selles osas on kõik positiivne, suhtumine on suurepärane. Olin treenerina esialgu üsna frustreeritud, kui Saksamaal hooaeg lõpetati (Enard on Berliini Volly peatreener-toim) ja kõik suvised plaanid sassi löödi, ent nüüd harjun.

Saan praegu rohkem videotega töötada ja teiste treeneritega võrkpalli- ja maailmaasju arutada, milleks hooajal ja koondise kõrval aega ei jääks, seega teeme, mis võimalik ja loodan, et kõik normaliseerub," lisas juhendaja.

Et ka spordimaailm kehtiva eriolukorra tõttu seisab, on hetkel teadmata, mis saab suve esimeses pooles toimuma pidanud Euroopa Kuldliigast, kus Eesti meeskond osalema pidi.