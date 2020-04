Usaldusväärne allikas: Premier League’i hooaeg peatatakse. Liverpool jääb tiitlita? 

„Belgia jalgpalliliiga juba teatas hooaja lõpetamisest hoolimata UEFA hoiatustest. Kohe teeb sama avalduse Premier League, sest olukord saareriigis on äärmiselt tõsine,“ kommenteeris Marino. „Ma lihtsalt loodan, et pärast epideemia lõppu saame kunagi taas jalgpalli nautida. Pole vahet, kaua need protsessid aega võtavad, aga me peame ohutsoonist välja saama. Ja ma ei muretse mitte vana vaid juba uute hooaegade pärast.“

Marino sõnadele lisab kaalu FA juhi Greg Clarke eilne ülestunnistus, et hooaja lõpetamine on ebatõenäoline. Tõsi, ametlikku avaldust veel pole.

Sellise stsenaariumi puhul on kõige põletavam küsimus, mis saab Liverpooli kaua oodatud meistritiitlist. On üsna ilmselge, et normaalse hooaja lõpu puhul oleks nad selle võitnud. Nüüd on tulnud välja arvamusliidreid, näiteks Rio Ferdinand, kest ütlevad, et Liverpool peaks lihtsalt ebaõnnega leppima. UEFA president Aleksander Ceferin aga on vastupidisel arvamusel.