KUU AEGA TAGASI | VIDEO | Kelly Sildaru avaldas tähtsa uudise: algas minu iseseisev teekond

„Kõigepealt otsustasin ma hakata tegema vloge Henryst eraldi, mis oli esialgu natuke keeruline ja ma arvan, et on siiani, sest mul pole pikka ja head kogemust vlogide filmimise ega ka edit'imisega. Ma kuidagi tundsin, et tahan ise enda peremees olla ja oma nägemuse järgi asju teha. Lisaks arvasin, et oleks vahva seda kõike vlogi värki iseseisvalt proovida. Siiski aitasid selle valmimisele paratamatult kaasa paar erinevat inimest. Kõige rohkem minu emps ja Mihkel ning loodetavasti valmivad ka järgmised vlogid nende abiga.

Lisaks, on suur muutus ka see, et ma ei treeni või suusata enam koos oma isa ja väikevend Henryga. Olin sel hooaajal sellest vaatenurgast täiesti on my own, kuid see ei tähenda, et mulle poleks toeks kaasas olnud mulle kallid inimesed – emps ja peiks. Viimane lisaks ka treeneri/support'i rollis. Mul on mega hea meel, et olenemata nendest muutustest läks mul võistlustel täiega hästi, vähemalt nii hästi, et neljast võistlusest kolm suutsin võita. See vlog näitab minu seiklusi noorte olümpial Šveitsis ja ka hooaja kõige suuremat võistlust X-Games’i, mis toimus USAs.“