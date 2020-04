Saksa jalgpallielu käib: Bundesligas alustatakse mängudega, ajaloo esimene meister müüs 100 000 piletit salapärasel mängule 

Kuulduste kohaselt alustab Bundesliga taas mais ning hooajale tõmmatakse joon alla 30.juunil. Tõsi, kõik kohtumised peetakse tühjade tribüünide eest ja mitte ainult selle hooaja lõpuni. Publikuta jätkatakse vähemalt aasta lõpuni, vahendab Saksamaa meedia. Bundesliga tabeliseis on põnev. 25. vooru järel on Müncheni Bayernil koos 25, Dortmundi Borussial 51, Leipzigil 50 ja Mönchengladbachil 49 punkti.

Väga huvitava lükke on teinud Saksamaa jalgpalliajaloo esimene meister Leipzigi Lokomotiv, kes on müünud 100 000 piletit 8.mail aset leidvale kohtumisele. Mängu ümber valitseb saladuseloor, kuid suure tõenäosusega on tegemist lihtsalt heategevusüritusega, et klubi finantsvõimekust parandada.