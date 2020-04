Veerpalu kaotab dopingu tõttu kolm Eesti meistritiitlit, Tammjärv ühe. Tagantjärele võitjad ei oska uudisest rõõmu tunda 

See tähendab, et tagantjärele kerkivad kahekordseteks Eesti meistriteks Alvar Johannes Alev (26) ja Martin Himma (20). Mõlemale olid need esimesed kodused meistritiitlid, kuid Himma võitis möödunud talvel endale 10 km vabatehnikas ka kolmanda kulla.

Nii Alev kui ka Himma tunnistasid, et tagantjärele see uudis pigem rahulolu ei paku ning auga välja teenitud kuldmedalite füüsiliselt kätte saamine pole väga oluline.

"Sel hetkel olid ka see kolmas ja teine koht minu jaoks ülihead tulemused," ütles Himma. "Kui suusavahetuses pronksi sain, suutsin nendega (Tammjärve ja Veerpaluga – M. T.) väga kaua koos sõita. See oli hetk, kus vaatasin, et okei, jaksan sõita küll. See oli tol momendil tähtsaim.