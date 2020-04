Urmas Sõõrumaa palub riigilt suurt abi 

"Eestis on ligikaudu 3000 spordiobjekti, neist 600 on eraomanduses, ülejäänud on KOV (kohalike omavalitsuste – toim.) või riigi omanduses," alustas Sõõrumaa oma kirja. "Spordiregistrisse esitatud andmete põhjal on sisespordibaaside pindala kokku 728 398 m² (100%), sellest kuulub eraomandusse 312 864 m² (42,95%). Avalik sektor hoiab keerulisel ajal endale kuuluvad spordiobjektid jätkusuutlikena, kuid eraomanduses olevad on jäänud kinniste ustega omapäi.