FISi alajuht: koroonaviiruse pandeemia lennutab murdmaasuusatamise ajas 20 aastat tagasi 

Kuigi suusatalv peaks algama alles novembris, käib FISis kibe töö mõtlemaks alternatiivseid variante kui maailm ei normaliseeru selleks ajaks.

"Alakomitee arutab asja mais. Kõige optimistlik variant on lühendatud võistluskalender, aga me ei saa enne suve teada, mida teha," tunnistas Mignerey Norra ajalehele VG.

Mõned variandid, mis on praegu laual:

Kui reisipiirangud on sellised, et inimesed ei saa kodumaalt välja, on MK-sarja korraldamine võimatu.

Kui reisimisele järgneb kohustuslik karantiin, saab koos mõnede MK-etappidega reisida riigist riiki.

Võib-olla peab meeste ja naiste võistluseid korraldama eraldi, näiteks üks nädalavahetus meestele, teine naistele. Või siis näiteks nii, et mehed võistlevad kaks nädalat järjest Norras, misjärel suusatavad naised kaks nädalat järjest Soomes, et ühes kohas poleks korraga liiga palju inimesi.

Võimalik, et kõige mõistlikum on korraldada Tour de Ski ühes riigis, et suusarahvas ei levitaks viirust.

Kui riigis on lubatud maksimaalselt 100 inimesega kogunemised, ei saa seal MK-etappi pidada. Kui piirang on 500 või rohkem, saab etappi pidada sportlaste, abiliste, korraldajate ja meediaga.

Võib-olla tuleb võistelda pealtvaatajateta.

Taustajõudude hulka tuleb vähendada.

"Peame olema väga paindlikud," lisas Mignerey. "Suurim probleem on see, et me ei tea, mis reegleid peame järgima. Viimase hetke tühistamised lähevad kalliks maksma, nagu nägime sel talvel Oslos."

Prantsusmaal elava alajuhi jaoks on oluline, et talvel toimuks mingigi võistlustegevus, kas või kaks-kolm MK-etappi. "See on oluline motiveerimaks sportlasi ja tähtis meie telepubliku jaoks," sõnas ta.