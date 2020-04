Uus Tokyo OMile kvalifitseerumise süsteem tekitas sportlastes pahameelt 

Nimelt otsustas World Athletics, et aasta võrra edasi lükkunud OMile ei saa kvalifitseeruda enne selle aasta detsembrit. See tähendab sisuliselt, et kui mõnes maailma paigas peaks saama varem võistelda, pole sel olümpiamängude vaatevinklist mingit tähtsust. Normi ei saa täita ning edetabel on külmutatud. Enne pandeemiat täidetud normid jäävad loomulikult jõusse.

"See otsus nõelab valusalt," märkis 2017. aasta naiste takistusjooksu maailmameister Emma Coburn Twitteris. "See võttis viimasegi lootusekübeme, et aasta 2020 võiks meie karjääris olla produktiivne ja tähendusrikas."

Rio de Janeiro olümpiamängude meeste takistusjooksu hõbemedalist Evan Jager, kel pole Tokyo norm täidetud, lisas: "Olen otsuses üpris pettunud. Isegi, kui COVID-19 kaob mõnes riigis ära ja seal oleks turvaline võistelda, võttis World Athletics ära põhilise motivatsiooni joosta sel aastal kiiresti. Mõistan edetabelite külmutamist, aga normi täitmine võiks olla jätkuvalt võimalik."

Kahekordne kolmikhüppe olümpiavõitja Christian Taylor: "Olen väga pettunud, et asja ei arutatud sportlasi ühendava organisatsiooniga. On samm edasi, et sportlaskomisjonil oli mingi mõju. Samas, usun, et The Athletics Association toonuks lauda laiema perspektiivi."

Doha MMi 1500 meetri jooksu 11. mees, britt Neil Gourley: "Praeguse info põhjal võib juhtuda, et tänavu ei toimu ühtki võistlust, aga kui World Athleticsil õnnestub siiski aasta lõpus mõned korraldada, on see otsus veider. Nagu olümpiale kvalifitseerumine poleks juba piisavalt keeruline."