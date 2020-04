Kristjan Port selgitab, kuidas aitavad Alaveri soovitatud tegevused veredopingu tarvitamist varjata 

Enne Pordi selgituste juurde minemist olgu märgitud, et treener Mati Alaveri kohta kirjutas rahvusvaheline suusaliit, et ta soovitas sportlastel soolvee joomist ja albumiini (vereplasmas kõige suuremas koguses esinev valk) tarvitamist veredopingu kasutamise varjamiseks. Samas ei olnud Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärve otsuse lühikokkuvõttes neid tegevusi mainitud.

Kui plasma mahtu suurendada, siis saab numbrit varjata. Kui tehakse kiirtesti, siis vaadatakse vormelementide hulka. Neerud reguleerivad meil, kui palju uriini tekitatakse. Kui joome palju vett, siis veri muutub lahjemaks ja neerud viivad päris palju vett kehast välja. Kui soola süüa, siis neerude jaoks tundub vere koosseis natuke kange või kontsentreeritud ja tulemuseks on see, et veres hoitakse vedelikku ehk sinna koguneb vett rohkem.

Soolaefekt on hästi lühiajaline. Ta liigub vereringest koevedelikku ja on veres väga lühikest aega, nii et see pole kõige parema efektiga. Aga seda igal juhul proovitakse."

Albumiinist: "Albumiin on suured valgumolekulid, mis ei pääse veresoontest välja erinevalt naatriumkloriidist ehk soolast. Kui veresoontesse albumiini sokutada – tavaliselt on ta intravenoosne ehk seda viiakse otse veresoonde, aga võib ka valgupreparaadina sisse süüa –, siis need suured valgumolekulid ei jõua verest välja minna ja nad seovad omakorda vett ja hoiavad plasmamahtu suuremana.

Kui vaadata keelatud ainete nimekirja, siis nende teaduslik nimetus on plasmamahu suurendajad. Need pole kõige paremad meetodid, aga nendega üritatakse olukorda kiirkorras natuke parandada. Vaieldamatult on selge eesmärk varjata vere manipulatsiooni."

Insuliinravist: "Seda kasutatakse palju kulturismis. Alguses seostati seda hormooni peamiselt suhkru ainevahetusega, aga ta on palju mitmekülgsema efektiga. Üheks efektiks on lihasvalgusünteesi edendamine. Ta osaleb energeetikat toetavates ehitusprotsessides päris mitmetahuliselt.