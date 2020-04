TOHOH! Superstaaride abielu kõikus kuristiku äärel 

Brady rääkis Sirius XMile antud intervjuus, et paar aastat tagasi oli nende suhe kriisis. „Ta tundis, et jalgpallihooajal oli kogu majapidamine tema õlgadel. Kui hooaeg lõppes, siis tahtsin tegeleda oma muude äridega, lisaks oli ka siis vaja käia jalgpallitreeningutel. Ta küsis: „Millal sa midagi meie kodu heaks teed? Millal on sul aega lapsi kooli viia?“ Ta polnud meie abieluga rahul. Pidin midagi muutma,“ meenutas Brady.