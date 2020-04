Tokyo olümpia korraldajad kardavad, et viirus võib nässu keerata ka järgmise aasta spordipeo 

„Ma ei usu, et keegi saab praegu öelda, kas koroonaviirus on järgmise aasta juuliks kontrolli all,“ vahendab AP Muto sõnu. „Praegu ei saa me sel teemal kindlaid vastuseid anda. Võtsime vastu otsuse, et lükkame mängud aasta võrra edasi. Saame vaid kõvasti tööd teha ja mängudeks valmistuda. Siiralt loodan, et järgmisel aastal on inimkond koroonaviiruse kriisist välja tulnud.“