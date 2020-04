Jukka Toijala: kindlasti ei tulnud ma siia, et hakata teile ütlema, kuidas korvpalli peaks mängima 

"Ega ma ei tule eestlasi õpetama," toonitas Toijala. "Ma tulen oma Eesti kolleegidega koostööd tegema ja loodetavasti olema abiks siinse süsteemi arendamisel. Kindlasti ei tule ma siia, et hakata teile ütlema, kuidas seda mängu peaks mängima.

Minu eesmärk on aidata erinevad tükid tervikuks liita ja seeläbi tõsta Eesti korvpall kõrgemale tasemele. Selline on ka alaliidu visioon, et aastaks 2030 minna samm-sammult paremaks. Me kõik saame aru, et see võtab aega ja treeneritöö on sarnaselt väljakul toimuvale meeskonnatöö."

Toijal sõnul on koondisega töötades tema jaoks esmatähtis kõik mehed lipu alla saada.

Eesti korvpalli arengukava näeb ette, et koondis peaks hakkama regulaarselt jõudma EM-finaalturniirile. Kas see on reaalne plaan?

"Vaadates Eestis peale kasvanud talente, siis minu arvates on see tehtav. Kuna osa mängijaid on varakult välismaale läinud, on ülimalt oluline hoida omavahel sidet. Peame siit Eestist pidevalt huvi tundma, kuidas läheb meie mängumeestel igapäevaelu Itaalias, Hispaanias või kus iganes nad on," arutles Toijala. "Mängijad peavad tundma, et nad on osa Eesti korvpallist. Loodetavasti suudame tõsta ka kohalike spordikoolide taset ja kõik noored ei pea piiri taha minema. Et leviks mõtlemine, et jään Eestisse, arendan ennast teatud tasemele ja lahkun siis karjääri tegema."