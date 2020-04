VIDEO | Gigantide heitlus! Siberi kõrvakiilutšempion Pelmeen leidis viimaks väärilise vastase 

Kõrvakiiluspordi reeglid on lihtsad: kordamööda jagatakse teineteisele lahtise käega hoope vastu nägu, ja kes teise ööbikuid kuulama saadab, ongi võitnud.

Pelmeeni ja Zuluzinho vahelise matši loosi võitis venelane, mis tähendas, et tema sai lüüa esimesena. Kui tavaliselt tähendab see Pelmeeni lahingutes seda, et antud hoop jääbki viimaseks, siis brasiillane võttis nätaka külma kõhuga vastu ning kostitas seejärel ise Pelmeeni mõnusa kõrvakiiluga.