VIDEO | Kuidas ujujad trenni teevad, kui basseini ei pääse? Venemaa kaunitar näitab ette! 

Kuidas ujujad trenni teevad, kui basseini ei pääse? Venemaa kaunitar näitab ette! Ohtuleht.ee , täna, 11:45

Julia Jefimova tubane ujumistreening. Foto: Kuvatõmmis videost

Koroonaviiruse tõttu on oluliselt ahenenud ujujate treeningvõimalused, sest basseinid on suletud. Vähemasti saavad sportlased võtta rahulikumalt, sest Tokyo olümpiamängud on aasta võrra edasi lükatud ning päris suvalistesse lompidesse või kraavidesse ujumiskilomeetrite kogumiseks kargama ei pea. Treenida saab edukalt ka tubastes tingimustes ning rinnuliujumise kuuekordne maailmameister ja kolmekordne olümpiamedalist venelanna Julia Jefimova näitabki ette, kuidas käib ujujatel üks sõna otseses mõttes kuiv trenn.