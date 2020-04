Pastorist jalgpallistaar meenutas üht MMide suurimat kollapsit: mängijad hullasid hommikuni naistega ja olid läbi nagu Läti raha 

Nigeeria näitas toonase MMi kahes esimeses matšis hiilgavat mängu, kui esmalt alistati Hispaania 3:2 ja seejärel Bulgaaria 1:0. Alagrupi viimases mängus kaotati küll Paraguaile 1:3, kuid et edasipääs kaheksandikfinaali oli selleks hetkeks juba selge, ei lastud end sellest häirida.

"Olen siit-sealt lugenud, et mängijad käisid limusiinidega ööklubides, kuid sellest ei tea ma midagi," pajatas West. "Küll aga tean ma seda, et mõned mängijad tõid hotelli naisi."

"Need olid aafriklannad, kes olid tulnud meeskonnale kaasa elama. Alagrupimängude järel olid nad mängijatesse lausa armunud, nii et meestel polnud mingit raskust nad enda tuppa meelitada. Nad arvasid, et saame Taanist lõdvalt jagu ja sellepärast ei näinud selles mingit probleemi," jätkas keskkaitsja.