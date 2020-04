Vanamehed sõnasõjas: Tyson Fury isa lubab endisel kulturistil kunsthambad läbi pealuu lüüa 

Lihtsalt öeldes on küsimus selles, et mõlemad mehed - kes on juhtumisi ka endised nahkkindamehed - on kuulutanud ennast maailma parimaks 50+ vanuses poksijaks.

Otsa tegi kuu aega tagasi lahti Fury seenior, mispeale Theo on teatanud, et tema seda ei usu ja tegemist on lihtlabase hooplemisega.

"Ma võitlen sinuga mustlaste stiilis [st ilma reegliteta]," ei jäänud Fury vastust võlgu. "Sa mainisid mu nime, nii et sa pead nüüd võitlema. Mina ei vaja treeninglaagreid, ma ei vaja aega enda vormi saamiseks. Treenin 24 tundi ööpäevas!"

"Võitlen sinuga ükskõik kus Suurbritannias. Ning siis soovid sa, et sa poleks kunagi mu nime maininud!" lisas Fury.

Micky Theo võttiski väljakutse vastu vastu, kuid pani ette, et asjal võiks olla ka üllas eesmärk ning nende kaklusest saadava tuluga võiks toetada koroonaviiruse vastast võitlust.

John Fury andis mõista, et talgi poleks midagi selle vastu, kui mõlemad osapooled võitlusesse ka raha vahele panevad, sest temagi tunnustab medistsiinitöötajaid nende pingutuste eest. Kuid siis läks tema sõnavõtt õige kurjakuulutavaks.

"Tegelikult tundub mulle, et sa tahad lihtsalt ühe kuulsa mehe isa arvelt kuulsust koguda. Heakene küll, kuid see on ka viimane asi, mida sa kunagi teed, sest kas sa tead - ma virutan need kunsthambad, mis sul suus on, otse läbi su pealuu!