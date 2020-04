25aastane mees esindas viimati NHLi meeskonda Edmonton Oilersit, lisaks kandis ta varem ka Boston Bruinsi särki. Cave'i agent andis avalikkusele teada, et praegustel andmetel polnud terviserike kuidagi seotud kroonaviirusega.

„Sa jääd alatiseks minu inimeseks, minu kangelaseks, parimaks asjaks, mis minuga kunagi juhtus,“ kirjutas Cane'i abikaasa Emily Instrgamis. „Kuigi iga rakk mu kehas on sinuta eksinud, siis luban, et valmistan sulle ka edaspidi uhkust. Sa olid parim sõber, abikaasa ja koera-isa, oh, kuidas oleksin tahtnud näha sind beebi-isana. Näeme varsti, Colb. Kui taevas kohtume, saad minult ühe sooja ja märja suudluse.“