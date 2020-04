VIDEO | Räikköneni kauni abikaasa käes peitub ülivõimas pommlöök, mis pani Kimi piinlikusse olukorda 

Vormel 1 maailmameister Räikkönen on tuntud pereinimene ja ta on öelnud, et võidukihutamine pole juba mõnda aega tema elus esikohal. Aastal 2015 sündis perre poeg, 2017 nägi ilmavalgust tütar.

„Isaks olemine muutis palju. Ma muretsen palju rohkem kui varem. Nad on ju väikesed lapsed, kes vajavad mind. Järsku tuli välja palju uusi asju, mis on elus väga tähtsad. Perekond on kindlasti tunduvalt olulisem kui võidu peale kihutamine. Kui olen töö tõttu kodust eemal, siis igatsen neid väga. See on kindlasti kõige raskem osa. Vormel 1 sarja kulissede taga on tegelikult palju igavam, kui välja paistab.“