OPTIMIST VÕI PESSIMIST? Ogier: loodan, et äkki on tänavu võimalik sõita veel viis rallit 

Seejärel mindi Monte Carlosse, mis möödus suuremate probleemideta. Kuid järgnenud Rootsi ja Mehhiko etapid peeti lühendatud kujul. Tšiili jäi ära riiki tabanud rahutuste tõttu. Kuni lõpuks saabus koroonaviirus, mille tõttu on teadmata ajaks edasi lükatud Argentina, Portugali, Sardiinia ja Keenia võistlused. Pigem tundub reaalne, et etappe mitte ei lükata edasi, vaid need jäävad hoopis ära.

„Pikad sõidud Uus-Meremaale ja Jaapanisse on väga keerulised, sest tehased saavad kriisist suure löögi. Kuskilt peab kokku hoidma,“ rääkis ta L'Equipe'ile. „Loodan, et äkki on tänavu võimalik sõita veel viis rallit, kuid tegelikult pole halli aimugi. Kõige optimistlikum stsenaarium näeb ette, et alustame augustis Soomes.“