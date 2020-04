Karantiin ajab hulluks: poksimaailm püüab lahendada võimatut võrrandit 

Et asja huvitavamaks muuta, pandi mehed omavahel poksima virtuaalmaailmas. Simulatsioonis osutus parimaks Tyson. Tuhanded fännid vaatasid otseülekandes, kuidas Tyson ja Ali kumbki nokaudini ei jõudnud ja lõpuks anti kohtunike poolt 114 : 111 võit nooremale mehele.

Sellise asjade käiguga polnud sugugi rahul Muhammad Ali Jr, legendi poeg. „Mu isa oleks talle korralikult tappa andnud. Kõik teised üritavad väita, et Mike Tyson on parem, aga mina nii ei arva. Tyson ei suuda distantsilt poksida. Ta ei saa hakkama 15raundise matšiga. Ta ei olegi poksija, vaid pigem tänavakakleja. Ta on nokautide kunstnik, kes ei suudaks kunagi mu isale vastu astuda,“ paugutas noor Ali, kelle isa suri 2016. aastal.