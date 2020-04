Maailma kuulitõukeparemikku pürgiv Jander Heil: Gerd Kanteril on mu sportlaseks kujunemises oluline roll 

Ta nautis oma suure eeskuju etteasteid juba maast madalast. „Mäletan paljusid Gerdi võistlusi hästi,“ lausub 20. aprillil 23. sünnipäeva tähistav kergejõustiklane, kes on iidoli parimaid sooritusi ka videolt vaadanud. „Tema kuldmedali võitmine 2008. aasta Pekingi olümpial on selgelt meeles. See tekitas noorele poisile vägeva emotsiooni. Mõtlesin, et väga lahe oleks kunagi kohtuda ja võistelda.“