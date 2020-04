Spordivaria PUHKA RAHUS! Hiljuti surnud Eesti spordilegend suutis rajada Viljandimaa kauneima kodu Deivil Tserp , täna, 11:54 Jaga: M

Heino Kurvet. Foto: Erakogu

Möödunud neljapäeval surnud Eesti aerutamisäss Heino Kurvet võitis maailmameistrivõistlustel pronksmedali ja spordiringkondades on teda meenutatud erilise töörügajana. Pärast tavaellu sukeldumist selgus, et ta on kuldsete kätega ehitaja.