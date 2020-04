KARM: Jelena Välbe rääkis kohutavaid seiku oma represseeritud vanavanemate elust 

Teatavasti on Välbe sündinud Magadanis. "1937. aastal saadeti sinna mu represseeritud vanaisa," jutustas ta. "Miks? See pole teada. Kahjuks on tema juhtum endiselt salastatud. Ta oli sõjaväeatašee. Vanaema – nad polnud toona ametlikult abielus, olid lihtsalt sõbrad – saabus sinna mõni kuu hiljem Leningradi oblastist. Laeva trümmis."