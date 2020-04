VÕIMAS EESKUJU: Ott Tänaku MM-sarja aidanud tippjuht töötab koroonapandeemia keskmes vabatahtliku kiirabitöötajana 

2009. aasta septembris võitis Ott Tänak Pirelli Star Driveri võistluse, mis lubas tal 2010. aastal sõita samas meeskonnas MM-rallidel. Portaal Dirtfish võttis Isolaga ühendust, et toonast aega meenutada, kuid jutt jäi keerlema vaid tänase päeva ümber. Mees on viimasel 32aastal töötanud vabatahtliku kiirabiautojuhina, kuid tänavune kevad on eriline.

"Tavaliselt oli laupäevaks valmistudes teada, mida päeva toob ja sa said mõelda "Ma olen valmis". Kuskil toimus avarii või keegi kukkus kuskil või inimesed sattusid peale ööklubide külastust jamadesse. Aga nüüd on kõik natuke teisiti," selgitas Isola. "Tänavad on vaiksed. Teedel ei liigu autosid ja inimesed on sulgetud kodudesse, keegi ei käi väljas. Nüüd on laupäevad teistsugused."

"Nüüd me sõidame välja ja me ei tea, mis meid ees ootab. Tööd on väga palju. Tavaliselt oli laupäeva õhtutel kiire aeg, aga nüüd on iga õhtu laupäeva õhtu," jätkas mees, kus ühe kümnetunnise tööpäeva jooksul aitab kümneid inimesi.

Isola töötas ennast Pirelli firmas üles ja jõudis Milano ettevõtte globaalse motospordi osakonna juhatajaks. Ta võiks praegu rahulikult istuda oma suures kodus ja olla isolatsioonis. Kuid olenemata sellest töötab mees vabatahtlikult eesliinil.

"Teen seda tööd, et mul oleksid jalad maas. Me elame autospordimaailmas, kus WRC ja vormel 1 sarjas on meil olemas kõik, mida vajame, kõik tehakse meie eest ära ja meie eest hoolitsetakse," selgitas alati rõõmsameelne mees.