OOTAMATU! Eesti olümpiasportlane lõpetas 26aastaselt karjääri 

Spordiga on tegelenud Nõmme suurem osa ajast oma elust. Ta alustas suusahüppamisega koos paljude teistega Võrus Olev Rootsu käe all. Martti Nõmmel on väiksest peale olnud spordis suured eesmärgid ning soov jõuda ka maailma tippu – osaleda näiteks maailmameistrivõistlustel või isegi olümpial.

Martti Nõmme alustas eelmisel hooajal spordi kõrvalt õpingutega ning asus ka tööle, mistõttu jäi tal aina vähem aega tippspordi tegemiseks. Vaatamata sellele oli ta jätkuvalt heal tasemel, kuid nüüd jaanuari tundis noormees, et ta ei tee suusahüppeid enam eesmärgiga olla parimatest parim, vaid tundis hüppamisest lihtsalt rõõmu.

Sportlase esimene start rahvusvahelisel võistlusel oli 2009. aastal juuniorite vanuseklassis 16aastasena. Esimese maailmakarikasarja stardi tegi Nõmme 2011. aastal Rukal meeskondlikus võistluses. Karjääri jooksul on Nõmme võistelnud nii maailmameistrivõistlustel kui ka olümpiamängudel. Martti Nõmme kinnitab, et oma kaks lapsepõlve unistust on ta kindlasti täitnud!

Martti Nõmme tõdeb, et ta ei jõudnud küll kõige teravama tipuni või uhkete tiitliteni, kuid õppis käidud teekonnal väga palju, leidis sõpru ja tuttavaid ning muidugi tundis hüppamisest väga suurt rõõmu.