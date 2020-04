FOPAA! NBA korraldatud "viie miinuse" turniir jäi fännide kriitikalaviini alla 

Fännid ja asjatundjad olid sotsiaalmeedias ühel meelel, et sellisel kujul turniir ei toimi. Pigem tekitas see igatsust "päris" korvpalli järgi. Näiteks NBA mängija JJ Recik tunnistas, et suutis ülekannet vaadata viis minutit ja see ei saanuks hullem olla.