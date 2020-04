Tartu korvpallivankrit vedav Janar Talts: katsume edasi panna, aga kõige hullem on teadmatus 

„Kui ühe sõnaga öelda, siis üldiselt on seis sitt,“ ei hakanud mängijana kokku kaheksal hooajal Tartu meeskonda esindanud Talts keerutama. „Kõige hullem on aga teadmatus, mis saama hakkab. Kogu elu seisab, mängijate lepingud on lõpetatud ja kuigi mõtted on järgmise hooaja juures, ei saa mingeid suuremaid plaane praegu teha.“