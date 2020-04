USA profiliiga kuulutas koroonaviiruse tõttu välja pankroti 

"XFL jõudis kiiresti miljonite Ameerika jalgpalli armastavate inimeste südamesse. Kahjuks peame uue ettevõttena tõdema, et me ei olnud kaitstud koroonakriisi majanduslikest mõjude eest," teatas liiga esindaja ja lisas, et XFL on ametlikult pankrotis.