NBA superstaari ema suri pärast pikka võitlust koroonaviiruse tagajärjel 

"Arvan, et hetkel on tähits, et kõik mõistaksid, kui tõsine koroonaviirus on. Ning usun, et suudan praeguses olukorras abi pakkuda, seega otsustasin teha selle video, et hoida teid kursis sellega, mis seisus ma olen. Mulle öeldi eelmise nädalal alguses, et mu vanemad ei tunne end hästi. Esimene mõte oli, et nad peaksid kohe haiglasse ülevaatusele minema, sellega pole mõtet oodata. Ma arvan, et alguses ei saanud keegi aru, millega tegu oli."