Ksenija Balta: mõtlemist ja arutamist, kuidas järgmiseks aastaks vamistuda, on palju 

Kui selgus, et olümpiamängud järgmisesse aastasse lükatakse, otsustas 33aastane Balta võtta korraks aja maha, et mõelda, kuidas mitmete kuude kaugusel olevateks valmistuma hakata.

"Tuleb leida parim viis, kuidas järgmiseks aastaks oleks jõudu ja jaksu. Tundub, et kalender jääb suure tõenäosusega tühjaks. Tuleb võtta vaheaasta, antud on üks aasta puhkust, saab koguda kõvast jõudu ja jaksu järgmiseks aastaks, et hakata siis paugutama. Mõtlemist ja arutamist, kuidas järgmiseks aastaks kõige paremini valmistuda, on palju. Praegu tuleb meie kui sportlaste jaoks ülimalt pikk ettevalmistusperiood järgmiseks talveks," lausus Balta.