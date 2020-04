WRC ANNA OMA HÄÄL: WRCs jätkub aegade parima sõitja valimine Toimetas Mihkel Talivee , täna, 12:18 Jaga: M

Sebastein Ogier läheb avaringis vastamisi Stig Blomqvistiga. Foto: Red Bull Content Pool

WRC korraldab turniiri, mille lõpuks selgitatakse välja, kes on autoralli MM-sarja aegade parim piloot. Kätte on jõudnud avaringi vastasseisud, tänaseks paariks on Sebastien Ogier ja Stig Blomqvist.