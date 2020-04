Jalgpall Mullu Reali ülekaalulisena saabunud Eden Hazard on taas hädas: karantiini ajal on keeruline dieeti pidada Toimetas Mihkel Talivee , täna, 13:49 Jaga: M

Eden Hazard. Foto: AFP/Scanpix

Belgia jalgpallistaari Eden Hazardi esimene hooaeg Madridi Reali ridades kujunes pehmelt öeldes pettumustvalmistavaks. 15 mänguga sai ründaja kirja vaid ühe värava, pidevalt häirisid erinevad vigastused, kahtluse alla seati belglase pühendumus: saabus ta ju meeskonna juurde ülekaalulisena. Nüüd, kui koroonaviiruse tõttu mänge ei toimu, tunnistab 29aastane Hazard, et dieeti pidada on keeruline ning lisakilod on kerged tulema.