NBA staar: umbes kolmandik mängijatest elab palgapäevast palgapäevani 

Hetkeseisuga pole klubid veel mängijate palku kärpinud, kuid NBA peab läbirääkimisi, et seda tehtaks 50% ulatuses. Korvpalliliigas lisaks mängijana ka mängijate ühingu (NBPA) asepresidendina tegutsev McCollum rääkis eelmisel nädalal intervjuus ESPNile, et paljudele võib tulla see tõsise tagasilöögina.

"Arvan, et nii mõnedki mängijad saavad kannatada, eriti need, kes liiga miinimumpalka (2019. aastal oli see 531 000 eurot – M.T.) teenivad või need, kes oma eelarvet kõige paremini ei kalkuleerinud ega sellist olukord ette näinud. Ehk laenasid või andsid nad raha perele. Võib-olla hoolitsevad nad mitmete inimeste eest, kuid nüüd tuleb tööseisak. Ma pakuks, et 450 mängijast umbes 150 elavad palgapäevast palgapäevani," arutles McCollum.