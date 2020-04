ÕHTULEHE EKSKLUSIIV | Maailma populaarseim rallimees peab end hoopis rallituristiks 

Nõnda kõneleb 52aastane Ken Block. Kui võtta aluseks sotsiaalmeediaplatvorm Instagram, võib Blocki pidada pika puuga maailma kõige populaarsemaks rallisõitjaks. Sebastien Loebi jälgib 382 000, Ott Tänakut 287 000, Thierry Neuville'i 246 000 ja Sebastien Ogier'd 222 000 fänni. Ken Blockil on vastav arv 5,8 miljonit! Rally America sarja viiekordne tšempion Travis Pastrana on 3,8 miljoni peal. Võtsime Mehhiko ralli ajal Blockil nööbist kinni ja püüdsime tema rallifilosoofiast täpsemalt sotti saada. Mingis mõttes on ta valitseva maailmameistri Ott Tänaku täielik vastand, kuid suures pildis ajavad mehed sama asja. Kuidas nii?