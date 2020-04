FOTO: vähemalt on neil maskid! Valgevene vooru parima mängija auhinna andsid üle vallatud jänkukesed

Jegor Semenov ja tema auhind. Foto: Twitter

Valgevene jalgpalli kõrgliigas mängiv Slutsk SK, mis on omapärastel asjaoludel leidnud tee paljude Euroopa vutifännide südamesse , on muutunud ka Valgevenes omamoodi ikooniliseks. Nii andsid ingliskeelses maailmas The Slutsi ehk Lirvade hüüdnime kandva meeskonna kaitsjale Jegor Semenovile neljanda vooru parima mängija auhinna üle kaks... Ütleme litsakalt riietatud neidist.