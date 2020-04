AMETLIK: Andrus Veerpalu pöörduski spordikohtusse, Austria politsei esitas talle kriminaalsüüdistuse 

Austria politsei arreteeris 2019. aasta 27. veebruaril Seefeldi põhja suusaalade MMi ajal teiste seas Veerpalu poja Andreas Veerpalu ja hoolealuse Aleksei Poltoranini (Kasahstan). Nii Andreas Veerpalu kui ka Poltoranin kinnitasid uurijatele veredopingu ja kasvuhormooni tarvitamist ning said nelja-aastase võistluskeelu.

Novembri lõpus esitas FIS dopingureeglite rikkumise süüdistuse ka Andrus Veerpalule ja FISi antidopingu osakond kinnitas 31. jaanuaril tema ajutise võistluskeelu, sest kahtlustab tugevalt, et kahekordne olümpiavõitja oli dopinguskeemiga seotud.

FIS teeb koostööd Saksamaa ja Austria politseiga, kes jagasid neile oma uurimistulemusi. Lisaks teatas FIS, et Innsbrucki prokurör esitas hiljuti Veerpalule kohalikus kohtus kriminaalsüüdistuse.

Veerpalu eitab seotust keelatud ainetega ning väidab, et ei teadnud sellest midagi. Meenutagem, et Karel Tammjärv väitis 2019. aasta 1. märtsil Seefeldis antud pressikonverentsil, et Andrus Veerpalu oli asjast teadlik.