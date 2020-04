Reinar Hallik: korra ütlesin küll Sõbrale, et ei viitsi enam ta möla kuulata 

Ma läksin üheksandasse klassi Eesti spordigümnaasiumisse, aasta oli siis vist 1999. Kui ma õigesti mäletan, siis 100 inimest tahtsid sisse saada ja ainult 18 said. Konkurents oli tihe ja mõtlesin, et kurat, kas mind ikka võetakse. Lõpuks ikka võeti. Mäletan, et esimene II liiga hooaeg oli mul päris hapu, ma ei saanud üldse midagi aru ja mõtlesin lausa, kas olen õige ala valinud.

Aga juba järgmisel aastal tegin teises liigas üle 20 punkti mänge ja meri oli põlvini. Mõtlesin, et kohe-kohe lähen juba NBA-sse. Olin selline peenike hüppav ja viskav mees ja panin isegi jalgevahelt pealt. Aga siis ühel saatuslikul õhtul pärast Eesti koondise võitu Prantsusmaa üle (28. november 2001 EM-valiksarjas 63:59 - toim.) hakkasin ühikasse tagasi minema ja kukkusin jalaluu katki. Pärast seda enam ei hüpanud kunagi.

Mina tahtsin kossumeheks saada kogu aeg ja selle nimel töötasin. Mul ei olnudki ühtegi teist ideed või mõtet, et mul see ei õnnestu. Teadsin, et mul on hea vise ja kõik muu tuleb ka järgi. Ainuke jama, et niipea, kui panin meistriliigas mõned punnid ja käisin korra välismaal ära, mõtlesin, et olengi juba mängumees. Sel momendil tuli ka veidi raha. Üles kasvades meil peres raha polnud, aga ühel hetkel sain endale asju lubada. Sai tüdrukutega väljas käia ja siis tekkis kuidagi tunne, et olengi saavutanud selle, mida tahtsin.

Tegelikult unistasin kunagi ikka NBA-sse jõudmisest, aga siis tekkis selline sisemine rahulolu, et nüüd on kõik hästi ja enam ei pingutanud nii palju. Tipus on konkurents väga tihe ja tuleb palju tööd teha, aga seda ma ei viitsinud nii palju kui oleks pidanud. Olen seda juttu hoiatuseks ka oma korvpallikooli poistele rääkinud.

Kas sinu arvates peab selle pingutuse kõrval korvpalli mängimine olema ka lõbus? Kas sinu karjäär on lõbus olnud?

Täpselt, korvpall peabki fun olema. Profikorvpallur on ikka päris äge olla, sest sa teed seda, mida sa armastad ja saad selle eest veel ka raha. Lisaks muidugi emotsioon, et tuhanded inimesed plaksutavad ja elavad su sooritustele kaasa. Põhimõtteliselt ühel eluetapil mõtlesin, et miks ma mossitan ja olen masenduses? Kurat küll, elust tuleb rõõmu tunda ja teha see asi lõbusaks!