Ujumine Kregor Zirk naudib Türgis maailma kõige paremaid treeningutingimusi

PUHKUS: Vabal ajal tutvub ujuja Kregor Zirk Türgi looduse ja vaatamisväärsustega. Foto: Erakogu

Tippujuja Kregor Zirk tabas kolm aastat tagasi nabakümnesse, kui liitus Türgis baseeruva profiklubiga Energy Standard. „Paljude arvates on seal maailma parim spordikeskus,“ lausub tartlane. „Nii on öelnud olümpiavõitjad ja maailmameistrid, kes on näinud erinevaid kohti.“