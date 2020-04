Šotimaa ja Liverpooli legend esitas Pogbale ülbe väljakutse, kuid unustas vist ära viimase MMi 

Asi sai alguse sellest, et Pogba käest küsiti ühes podcastis arvamust Sounessi kohta - seda põhjusel, et Sky telekanalis eksperdina ja The Timesis kolumnistina tegutsev šotlane on oma väljaütlemistes olnud Pogba suhtes väga kriitiliselt meelestatud.

"Ausalt öeldes ma ei teagi, kes ta on," torises Pogba. "Jah, olen kuulnud, et ta oli kõva mängija ja nii edasi. Tean tema nägu, aga mitte nime. Ma vaatan küll palju jalgpalli, kuid ma ei jää pärast mängu lõppu neid analüüse kuulama, kus räägitakse, miks keegi tegi nii või keegi tegi naa. Mulle meeldib keskenduda jalgpallile."

66aastane Souness oli mõistagi nördinud, et Pogba tema nime polnud kuulnud ning põrutas vastu: "No paneme siis oma medalid lauale - ja mul on vaja ikka väga suurt lauda!"