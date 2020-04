Beckham demonstreeris taas oma suurt südant 

Suur oli mehe üllatus, kui ukse taha saabus Manchester Unitedi legend ja endine Inglismaa koondise kapten Beckham. Teadupärast on Liverpool ja United ajalooliselt suured rivaalid, kuid Beckhami ega Robertsit see ei huvitanud.

„David seisis mu koduuksel täpselt lubatud ajal. Suutsin öelda vaid: „Tere, kuidas läheb?“ Ta on suurepärane inimene. Rääkisime sellest, mida tänavune hooaeg jalgpallile kaasa toob, lisaks jutustasime Manchester Unitedist ja Liverpoolist,“ rääkis raske haigusega võitlev Roberts. Beckham tunnistas, et isegi, kui Inglismaa vutihooaeg poolikuks jääb, väärib Liverpool tiitlit.

David Roberts elab koos abikaasa ja 33aastase pojaga. Võitlus vähiga on kestnud kolm aastat. „Usun, et see külaskäik polnud vaid minu jaoks, vaid ka mu naisele ja pojale, sest nad on minu eest hoolitsenud pärast detsembris tehtud opertatsiooni. Tegelikult on nii pere, sõbrad kui ka naabrid mind kogu kolme aasta jooksul kõvasti aidanud,“ rääkis härra Roberts The Sunile.