Riik kohtleb Andrus Veerpalu endiselt rahvuskangelasena 

FIS teeb koostööd Saksamaa ja Austria politseiga, kes jagasid neile oma uurimistulemusi. Lisaks teatas FIS, et Innsbrucki prokurör esitas hiljuti Veerpalule kohalikus kohtus kriminaalsüüdistuse.

Veerpalu eitab seotust keelatud ainetega ning väidab, et ei teadnud sellest midagi. Meenutagem, et Karel Tammjärv väitis 2019. aasta 1. märtsil Seefeldis antud pressikonverentsil, et Andrus Veerpalu oli asjast teadlik.