Eesti parim naissuusataja jäi pandeemia kiuste Alaskale: koju reisides oleksin sada protsenti viiruse saanud 

„Mõtlesin, et siin saab veel suusatada, Eestis väga seda võimalust polnud. Oleksin reisides 100 protsenti selle viiruse endale saanud. Pigem jätsin Eestisse tulemise vahele. Kodused ütlesid ka, et pigem püsi seal,“ selgitab ta.

Pulles ei kipu koju, sest tunneb end ümmarguselt 30 000 elanikuga Fairbanksis mõnusalt ja turvaliselt. Seal on loo avaldamise hetkel tuvastatud vaid 79 nakatunut, terve Alaska peale on neid 277, mis on USA osariikide madalaim näit.

Ta elab praegu koos teise eestlase Christopher Kaleviga kooli suusatreeneri juures, linnast 10minutilise autosõidu kaugusel, sest ülikoolilinnakust pidi seoses pandeemiaga välja kolima. Õppetöö toimub virtuaalselt, kõik nii-öelda mittekriitilise tähtsusega asutused on suletud nagu Eestiski ja inimestel soovitatakse püsida kodudes.

„Ma väga elu ei näe, sest käin põhimõtteliselt ainult poes toidu järel ja suusatamas. Inimesi käib suht palju suusatamas võrreldes sellega, mis enne oli. Kõik tunduvad pigem positiivsed. Liiklus on küll väiksemaks läinud võrreldes tavalise eluperioodiga,“ räägib Pulles, kelle senise karjääri suurim saavutus on Seefeldi MMi vabatehnikasprindi 30. koht.

Mariel Merlii Pulles naudib Alaska suusaradu. Foto: Erakogu

Võrreldes tavaolukorraga on Pullesel vabadust selle nurga alt rohkem, et loengud toimuvad samadel aegadel, kuid trenni saab minna siis, kui ise soovib. Konkreetset treeninguplaani enam pole, sest hooaeg on lõppenud. „Lihtsalt suusatame ja naudime,“ märgib ta.

Ärijuhtimist tudeeriva Pullese õppeaasta saab juba aprilli lõpus läbi. Koroonaviiruseta rännanuks ta seejärel koju, kuid praegu arvestab sellega, et veedab suve Alaskal. „Sõltub, millal olukord paraneb. Kui juuni lõpus, siis pole mõtet Eestisse tulla, sest augustis hakkab kool jälle pihta.